«Siamo entrati nel mito», #Myth: la Juventus celebra così la vittoria del settimo scudetto consecutivo a una giornata dal termine della Serie A

Roma-Juventus è terminata 0-0: la Vecchia Signora è campione d’Italia. Settimo scudetto consecutivo per il club bianconero, che può festeggiare con una giornata di anticipo il trofeo dopo un lungo e duro testa a testa con il Napoli di Maurizio Sarri. Ed è tempo di festeggiare… anche sui social network: la Juventus ha lanciato l’hashtag #Myth su Twitter.

Dopo pochi secondi dal triplice fischio di Tagliavento, il club bianconero ha pubblicato su Twitter un post per celebrare l’ennesimo trionfo in territorio nazionale: «E’ finita, bianconeri! E’ FINITA! SIAMO PER LA SETTIMA VOLTA CONSECUTIVA CAMPIONI D’ITALIA! SIAMO ENTRATI… NEL MITO! #MY7H». Sarà una notte tutta da vivere per i tifosi bianconeri: la storia è stata scritta!