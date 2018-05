Buffon omaggiato da Casillas e Neuer – FOTO

Il portiere della Juventus omaggiato anche da due grandi colleghi come Iker Casillas e Manuel Neuer. Ecco il gesto dei portieri verso Buffon

Manuel Neuer e Iker Casillas, due grandi portieri, rivali e amici di Gigi Buffon, hanno deciso di omaggiare il portiere della Juventus. L’estremo difensore lascerà il club bianconero e sabato scorso è sceso in campo con la maglia della Juve per l’ultima volta. Dopo 17 anni, la storia d’amore tra Gigi e la Juve è giunta al capolinea. Il futuro è tutto da scrivere ma intanto il numero uno bianconero si gode il momento.

In attesa di decidere il futuro (ha in mano un’offerta, un biennale da 8 milioni a stagione del PSG), Gigi è stato celebrato in ogni parte del mondo. Iker Casillas e Manuel Neuer hanno ricevuto la maglia del portierone bianconero, con la toppa #Un1co, la stessa indossata sabato scorso nella sfida contro l’Hellas Verona e l’hanno indossata per omaggiare Gigi Buffon. Ecco la foto apparsa sul profilo Twitter della Juventus: