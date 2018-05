Il portiere della Juventus, Gigi Buffon, è pronto a firmare con il PSG. Possibile contratto della durata di 4 anni: le ultimissime

Gigi Buffon non lascia ma raddoppia! Come dichiarato dallo stesso portiere nella conferenza stampa d’addio, fino a 15 giorni fa era un ex calciatore e stava esclusivamente immaginando la sua carriera post-calcio. L’offerta pervenuta dal PSG però ha costretto Gigi a rivedere i suoi piani e a prenderla in considerazione. Gigi si sente ancora un portiere affidabile, sta bene fisicamente e mentalmente, e vorrebbe continuare a giocare. L’estremo difensore, che ha salutato la Juve sabato scorso contro il Verona, potrebbe infatti proseguire la sua carriera da calciatore in Francia.

Secondo Repubblica, il PSG avrebbe messo sul piatto un contratto di 4 anni e non un biennale come precedentemente indicato. Il PSG non vuole mettere la data fine sulla carriera di Gigi Buffon e questo aspetto ha colpito molto l’estremo difensore bianconero. Ieri è andato in scena un incontro positivo tra il suo entourage e i dirigenti parigini. Un contratto di 4 anni da 8 milioni a stagione, un contratto ricco, intoccabile e anche modulabile: sarà arruolato come portiere ma anche come testimonial dei Mondiali in Qatar, quando deciderà di smettere avrà un paracadute fino al 2022. Gigi vuole continuare a giocare per provare a riprendersi la Nazionale sul campo: per dimostrare che lui non è mai stato un peso!