Buffon, debutto amaro con il PSG: sconfitto 4-2 da una squadra di C. E Gigi provoca un rigore

Gigi Buffon è sceso in campo per la prima volta con la maglia del PSG, in amichevole. Debutto da titolare amaro per il portiere

Un esordio da dimenticare per Gigi Buffon con la maglia del PSG. Ieri è andata in scena la prima gara da portiere dei parigini per il numero uno italiano che ha lasciato la Juventus per intraprendere la sua nuova carriera a Parigi, la prima esperienza all’estero, alla veneranda età di 40 anni. L’esordio però non è stato dei migliori perché Gigi e il PSG sono stati sconfitti dallo Chambly, formazione di Serie C, allenata da Luzi, tecnico di origini italiane e di fede juventina.

Buffon ha iniziato la gara dal 1′ minuto con il PSG che era privo di numerosi titolari e che ha schierato un mix fra i due titolari disponibili, riserve e molti giovani. Parigini sotto dopo appena 5 minuti grazie al rigore trasformato da Soubervie e procurato da Koné per un fallo di Gigi. Il portiere si è dovuto arrendere poi al 36′ a un gran gol di Doucuré che ha piazzato la palla all’incrocio. Gigi ha lasciato il campo a Remy Descamps, portiere classe ’96, che ha incassato altri due gol, prima da Erschimi e poi nel finale da Dadouane. Nel mezzo le reti di Dagba e Postolachi per il PSG. Esordio da dimenticare per Buffon ma, ricordiamolo, è solo calcio d’estate.