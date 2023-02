Buon compleanno a… Jamal Musiala

Oggi Jamal Musiala compie 20 anni. Il suo Bayern sarà impegnato in casa, nello scontro diretto con l’Union Berlino e lui dovrebbe far parte dell’undici di partenza, a differenza dell’ultimo turno dove a Monchengladbach è entrato dopo l’intervallo in sostituzione di Gravenberch. All’inizio della giornata numero 22 di Bundesliga il ragazzo e i suoi compagni condividevano la testa della classifica insieme al Borussia Dortmund. I gialloneri sono scesi in campo ieri e vincendo hanno reso l’incontro di Monaco un confronto tra inseguitori. A 20 anni Musiala si è già guadagnato un’attenzione che altri giocatori non ricevono in molti anni di carriera. E nonostante la fallimentare spedizione tedesca in Qatar, lui ha saputo mettersi in mostra anche in quella circostanza, facendo spendere – almeno a noi di CalcioNews24 – titoli e pezzi che lo eleggevano a termine di paragone nientemeno che con Mbappé.

Non sapevamo come sarebbe andata a finire, né per l’uno né per l’altro, ma l’impressione regalata dall’allora diciannovenne rientrava perfettamente nelle coordinate dei giovani campioni. E non eravamo i soli, visto che il confronto lo aveva proposto istintivamente un entusiasta Lele Adani, rapito dalle giocate rapide e sicure del ragazzo. E fortunati i tedeschi, che insieme a lui hanno un bel po’ di altri prospetti per il futuro, oltre ad avere un torneo che ospita pure il meglio di altre nazioni.

Tanto da chiedersi se il passaggio a vuoto del Mondiale, per quanto inaspettato e bruciante, non sia il passo all’indietro per prendere la rincorsa e proporre una nuova generazione autorevole, com’era successo già in precedenza per poi arrivare al trionfo in Brasile nel 2014.

Jamal, nato a Stoccarda e con cittadinanza inglese, ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico con un’apparizione a 17 anni e questa è già la sua terza stagione ad alto livello. I numeri iniziano già a essere importanti: ha scollinato quota 100 con la maglia del Bayern e in quest’annata dove tutto ancora deve decidersi a livello di club viaggia alla media di 1 gol ogni 2 partite, che per non essere una punta fatta e finita è un dato che indica un’incidenza clamorosamente importante per la formazione di Nagelsmann. E che il 2022-23 fosse un momento fondamentale della crescita del talento lo si è capito già nei primi due impegni ufficiali. É stato lui ad aprire le danze nella finale di Supercoppa, firmando il primo gol del club.

Pochi giorni dopo si è ripetuto anche in Bundesliga, segnando ancora e ripetendosi per chiudere col sesto “game” il 6-1 di Francoforte sull’Eintracht. Tanto per dire: io ci sono, al pari (se non di più) di tutti i miei compagni.

Limitare il suo contributo alla dimensione realizzativa, però, sarebbe riduttivo, anche se nelle prime giornate di campionato nel vederlo in testa alla classifica cannonieri faceva un po’ d’impressione per una squadra orfana del totem Lewandowski. Intendiamoci, quando si presenta l’opportunità in area, Musiala ha la freddezza necessaria per essere un giocatore da doppia cifra. Ne è un esempio il gol che mette a segno in un’altra goleada tennistica del Bayern, stavolta sul Werder Brema. É proprio Jamal a sbloccare il risultato, circostanza che ne aumenta i meriti, riprendendo un tiro respinto da Mané. Un giovane con l’urgenza addosso non sta tanto a pensarci e sul pallone vagante va d’impeto; lui invece si prepara la conclusione con una finta per piazzare il pallone in tutta sicurezza. Ma è la sua partecipazione continua al gioco, le sue accensioni improvvise combinate con un senso di vera utilità delle sue scelte, a renderlo quello che è. Cose visibili negli incontri al massimo livello. Come l’assist per l’inserimento di Sané sul 2-0 sul Barcellona nella fase a gironi di Champions League. O il cross per la deviazione di Choupo-Moting nel recente Psg-Bayern, che solo una pronta risposta di Donnarumma ha impedito che fosse il 2-0 e forse la pietra tombale sulle aspirazioni parigine per il ritorno. Oggi Jamal Musiala compie 20 anni. Se volete, potete anche dirlo così: “solo” 20 anni.