Butragueno suona la carica: «Ko Eibar lezione per la Roma»

Emilio Butragueno, dirigente del Real Madrid, carica le merengues in vista della sfida con la Roma: i blancos vogliono riscattarsi

Emilio Butragueno, dirigente del Real Madrid, mette nel mirino il riscatto della formazione delle merengues nel match di Champions League contro la Roma. L’ex attaccante, oggi ambasciatore del club spagnolo, suona la carica prima della sfida europea contro i giallorossi allo Stadio Olimpico ove si terrà la quinta giornata della fase a gironi. La sfida arriva in un momento delicato per il Real Madrid, che ieri è caduta nuovamente in Liga nel 3-0 subito contro l’Eibar.

Quest’oggi il dirigente del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Bein Sports parlando della voglia di riscatto della formazione spagnola. La sfida dell’Olimpico metterà in palio il pass qualificazione e sarà decisivo presumibilmente per la conquista del primo posto nel girone che potrebbe regalare un’avversaria più ‘morbida’ nell’ottavo di finale: «Martedì sera avremo un’altra partita importante in un’altra competizione e speriamo di poter ritrovare la vittoria. Quella di ieri contro l’Eibar è stata una giornata difficile ma dovrà servirci da lezione anche in vista della sfida contro la Roma. Per il Real Madrid è un risultato difficile da digerire, anche perché l’Eibar ha vinto ogni duello, ha giocato con grande concentrazione e ha meritato di vincere».