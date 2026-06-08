Cagliari, ora è ufficiale: Accardi nominato nuovo Direttore sportivo rossoblù. Il comunicato del club

Cagliari, la scelta è ormai definita: Pietro Accardi guiderà l’area sportiva. Ecco il comunicato dell’annuncio

Ora è ufficiale: il Cagliari ha annunciato la nomina di Pietro Accardi come nuovo Direttore sportivo del club. L’accordo legherà l’ex dirigente dell’Empoli ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2029, segnando l’avvio di un progetto a lungo termine che la società considera strategico per il futuro.

Il club ha espresso grande soddisfazione per il suo arrivo, sottolineando l’esperienza di Accardi nella gestione del mercato, nella costruzione delle squadre e nel coordinamento dell’area tecnica. Il nuovo Ds avrà un ruolo centrale nella definizione della rosa e nel lavoro quotidiano con l’allenatore, con l’obiettivo di consolidare la competitività del Cagliari in Serie A.

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COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la nomina come nuovo Direttore Sportivo del Club di Pietro Accardi, che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029.

Nato a Palermo, 43 anni, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Qui, dopo il ritiro, ha cominciato la sua carriera dirigenziale: inizialmente come Team Manager, poi nel 2016 – ad appena 34 anni – in qualità di Direttore Sportivo, ruolo che ricoprirà sino all’estate 2024.

Tra i principali artefici dei risultati ottenuti dai toscani, che in quelle stagioni conquistano due promozioni in A e tre salvezze nella massima serie, Accardi mette subito in evidenza le sue capacità manageriali: il suo lavoro è prezioso sia nella gestione che nella costruzione della rosa, abile nello scoprire il talento e trovare i profili più adatti per il gruppo, sia a livello calcistico che umano, così da valorizzare appieno il loro potenziale. Nella stagione 2024/25 ha svolto l’incarico di Direttore tecnico della Sampdoria.

Uomo di campo, che predilige vivere il quotidiano a stretto contatto con staff e squadra, dinamico, ambizioso e carismatico, Accardi metterà a disposizione del Club tutte le sue competenze e professionalità. Benvenuto in Sardegna e buon lavoro, Direttore!».