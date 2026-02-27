Cagliari, Angelozzi nel pre gara: «Noi giochiamo sempre cercando di vincere, di fare la partita. Spero che…»

Cagliari, il ds dei rossoblù Angelozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Parma. Le parole

Nel pre‑partita della sfida tra Parma e Cagliari valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il ds dei rossoblù, Angelozzi , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

PARTITA APERTA – «Noi giochiamo sempre cercando di vincere, di fare la partita, per cui siamo due squadre tutte e due squadre giovani. E spero che sia una bella partita e poi vinca il migliore».

CONFRONTO GENERAZIONALE – «Modo di comunicare? No, è rimasto sempre lo stesso da parte mia perché, insomma, a cambiare alla mia età non è un po’ difficile, però cerco di adeguarmi. Fabio è molto più giovane, c’ha 40 anni, io ce ne ho 71, per cui c’è una differenza molto d’età. Fabio è molto in gamba perché riesce ad entrare veramente nella testa dei calciatori. Lui la chiama la “generazione Z”, per cui bravo lui. Io, insomma, uso le vecchie maniere e penso di riuscirci lo stesso».

SETTE TITOLARI ASSENTI – «Noi, sì, abbiamo fatto tre partite e un punto, però c’è da dire che stasera ci mancano sette titolari. Cioè non è facile per l’allenatore, per la squadra, fare sempre i risultati che abbiamo fatto in precedenza. È capitato nelle partite precedenti che ci mancano sei-sette giocatori, per cui è molto difficile come è difficile stasera. Ripeto, se andate a vedere c’abbiamo dieci giocatori del 2005 in su, per cui può capitare che in qualche partita non riusciamo a fare il risultato».