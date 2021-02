Cagliari-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Toloi e Hateboer

Manca poco al match di domani: alla Sardegna Arena, alle 15, il Cagliari ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico orobico ha diramato la lista dei giocatori che parteciperanno alla trasferta in Sardegna: mancano Toloi e Hateboer.

📋 I 22 nerazzurri in partenza per #CagliariAtalanta!

✈️ Our travelling squad for Cagliari!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/GRNtQmqQc4

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 13, 2021