Cagliari, accelerata su Baselli: i dettagli

Cagliari, il giocatore del Torino Daniele Baselli sarebbe sempre più vicino ad accettare l’offerta dei rossoblù: le ultime

Il Cagliari avrebbe accelerato in queste ultime ore per arrivare al centrocampista Baselli del Torino, come riporta La Gazzetta dello Sport.

I rossoblù avrebbero offerto un contratto di sei mesi con opzione biennale in caso di salvezza della squadra. Cagliari che ha bruciato la concorrenza di Sampdoria, Genoa e Venezia.

