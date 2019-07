Cagliari, Ceppitelli parla dopo la partita amichevole contro il Leeds: «Ci aspettano altri test duri. Lavorare ancora con Maran è un bene»

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha parlato subito dopo l’amichevole disputata dai sardi con il Leeds. Le sue dichiarazioni:

«Il nostro obiettivo è giocare partite sempre più impegnative per farci trovare pronti quando sarà il momento di giocare quelle che contano davvero. Oggi è stato un test importante, ce ne aspettano altri e sono fondamentali perché sono quelli che servono alle gambe e alla concentrazione mentale. Lavorare con lo stesso allenatore per il secondo anno ci permette di poter fare uno step in più e assimilare concetti nuovi come la difesa a tre. I nuovi arrivati si sono integrati bene subito, faccio loro i miei complimenti. Il mio obiettivo personale? Coincide con quello di squadra, ossia raggiungere qualcosa di importante».