Cagliari, conferenza stampa Nicola: «Non pensiamo solo al Como ma anche alle altre: vogliamo la salvezza! Ecco il punto sugli infortunati»

Cagliari, la conferenza stampa di Nicola

Davide Nicola ha presentato oggi la sfida della 36ª giornata di Serie A, penultima partita prima della conclusione del campionato 2024-2025. L’allenatore del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como di Cesc Fabregas, che si giocherà allo stadio Sinigaglia. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Cagliarinews24

PAPA – «Grande emozione per il papa, stavo seguendo la diretta e mi piace il mesagio che ha dato. Ha detto molte volte la parole pace, mi piace per la sua semplicità. Auguriamogli una gran bella missione, è sulla falsariga di un grande papa come Francesco».

SALVEZZA E SQUADRA DI FABREGAS – «Prepariamo la partita come le altre, non pensiamo solo al Como ma anche alle altre: vogliamo la salvezza. Prima la raggiungiamo e meglio è ma non dobbiamo giocare in modo frenetico, non sarà una partita più difficile ma andrà approcciata bene».

COMO UNA BIG – «Credo che sia una proprietà che come Fabregas si sia affacciata in modo prepotente alla serie A. Noi li abbiamo affrontati anche in amichevole nel pre campionato, hanno idee ed hanno innalzato il tasso tecnico dei giocatori a gennaio. Dimostrano che idee e qualità vanno di pari passo».

INFORTUNATI – «A parte Mina che continua nel suo lavoro di recupero, Coman non ci sarà per il problema al tendine che aveva prima di quando è arrivato. Jankto e King hanno avuto un problema alla caviglia mentre portiamo Luperto ma altri discorsi da affrontare, un problema. Dietro non abbiamo molte altre alternative, per questo individuare la formazione. Verranno con noi Pintus e Vinciguerra! Giocando di squadra possiamo dire la nostra, Pavoletti e Gaetano li stiamo gestendo, gli va fatto un plauso. Gaetano potrebbe assentarsi per risolvere il suo problema ma è rimasto e fa capire lo spirito che hanno questi ragazzi».

