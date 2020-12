Cagliari, contro l’Udinese per ritrovare la vittoria

Il Cagliari non vince da più di un mese: l’ultimo successo è arrivato contro la Sampdoria il 7 novembre. Nelle ultime 5 in campionato solo 3 punti

Cagliari a digiuno di successi. I rossoblù mancano la vittoria in Serie A da più di un mese: ultima gioia nell’uscita casalinga contro la Sampdoria il 7 novembre. Dopo aver superato i blucerchiati, solo 3 punti in 5 partite. E, a questo punto, la gara di domenica contro l’Udinese diventa già uno snodo cruciale per gli uomini di Di Francesco. Conquistare il bottino pieno significherebbe tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici e mettersi alle spalle un’avversaria ostica in classifica.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU CAGLIARI NEWS 24

IL DIGIUNO – 50 giorni a domenica prossima: più di un mese e mezzo. I rossoblù, dopo la convincente vittoria contro la Samp, hanno subito una brusca frenata. Filotto duro da digerire: 3 punti figli di altrettanti pareggi e due sconfitte. Se la X beffarda contro lo Spezia è un grosso rimpianto, lo stesso non si può dire delle trasferte a Verona e Parma. Due gare le quali, seppur interpretate in maniera radicalmente opposta, hanno permesso al Cagliari di imbarcarsi per Elmas con la serenità di chi ha fatto il proprio dovere. A completare il quadro la sconfitta senza diritto di replica contro la Juventus e la cocente rimonta subita dall’Inter appena qualche giorno fa.