Cagliari, Di Francesco: «Verona forte. Ecco cosa ho detto a Juric»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Verona.

PAREGGIO – «Lo prendo con soddisfazione anche se tre punti sarebbero stati sicuramente meglio. Oggi, però, ci sta perché il Verona ha messo in difficoltà molte squadre forti. È stata una bella partita giocata con intensità, io e Juric ci siamo fatti i complimenti».

CAGLIARI – «Davanti, nel primo tempo, abbiamo avuto diverse opportunità per fare bene ma siamo stati sicuramente meno qualitativi rispetto al secondo tempo dove abbiamo messo i nostri avversari alle strette per lunghi tratti. Tutto questo è avvenuto nonostante le assenze. I ragazzi in campo mi hanno dato ottime risposte anche se abbiamo visto un inizio sottotono. Ho chiesto molta protezione, è vero. Non esiste una squadra in cui gli attaccanti non si mettano a disposizione della squadra. Questa deve essere la nostra mentalità ma deve essere un punto di partenza, non di arrivo».