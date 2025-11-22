Cagliari, Giulini parla dell’ingresso di Praxis Capital Management: «Rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club»

Cagliari, il presidente rossoblù Giulini analizza l’ingresso di Praxis Capital Management: «Rafforza i nostri piani futuri»

La società guidata da Tommaso Giulini ha aperto le porte a un gruppo di imprenditori americani legati a Maurizio Fiori, segnando un passaggio importante nella strategia di crescita del Cagliari. L’annuncio, diffuso dal club, ha visto il presidente esprimersi con grande entusiasmo, sottolineando la rilevanza di questo nuovo ingresso per il futuro della società rossoblù.

Giulini ha infatti confermato l’entrata della Praxis Capital Management nel capitale sociale del club, evidenziando come questa operazione possa generare sviluppi significativi nei prossimi anni. Le prospettive di investimento e le possibili ripercussioni aprono scenari interessanti per il Cagliari, che punta a rafforzare la propria posizione e a consolidare il progetto sportivo e gestionale.

PAROLE – «Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

