 Cagliari, Giulini parla dell’ingresso di Praxis Capital Management: «Rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club»
Connect with us

Hanno Detto

Cagliari, Giulini parla dell’ingresso di Praxis Capital Management: «Rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Tommaso Giulini

Cagliari, il presidente rossoblù Giulini analizza l’ingresso di Praxis Capital Management: «Rafforza i nostri piani futuri»

La società guidata da Tommaso Giulini ha aperto le porte a un gruppo di imprenditori americani legati a Maurizio Fiori, segnando un passaggio importante nella strategia di crescita del Cagliari. L’annuncio, diffuso dal club, ha visto il presidente esprimersi con grande entusiasmo, sottolineando la rilevanza di questo nuovo ingresso per il futuro della società rossoblù.

Giulini ha infatti confermato l’entrata della Praxis Capital Management nel capitale sociale del club, evidenziando come questa operazione possa generare sviluppi significativi nei prossimi anni. Le prospettive di investimento e le possibili ripercussioni aprono scenari interessanti per il Cagliari, che punta a rafforzare la propria posizione e a consolidare il progetto sportivo e gestionale.

PAROLE «Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Hanno Detto

Vanheusden lascia al calcio a 26 anni: «La mia vita da calciatore professionista si ferma. Ho sempre dato tutto per tornare in campo, ma ogni volta è stato più difficile»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 ore ago

on

21 Novembre 2025

By

Vanheusden MG9 5677 e1721932719726
Continue Reading

Serie C News

Da Graca, ex Juve, si racconta: «Nel mio momento migliore sono stato frenato dagli infortuni. A Novara mi sono ambientato subito».

Avatar di Andrea Bargione

Published

18 ore ago

on

21 Novembre 2025

By

da graca juventus next gen 1
Continue Reading