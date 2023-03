Cagliari, gli infortunati in vista della sfida con la Reggina

Cagliari, continuano con il lavoro personalizzato per Kourfalidis, Luvumbo, Pavoletti, Rog e Viola in vista della Reggina

Il Cagliari di Claudio Ranieri continua la sua preparazione in vista del prossimo match del campionato di Serie B. I rossoblù scendono giocheranno in trasferta, allo stadio Oreste Granillo, per affrontare la Reggina di Filippo Inzaghi. La partita sarà valida per la 30esima giornata di Serie B.

Fischio d’inizio fissato per le 16:15 di sabato 18 marzo. L’allenamento odierno è stato volto, come al solito, presso il centro sportivo di Asseminello. Dal report della seduta di oggi, direttamente dal canale ufficiale del club isolano, si sono rese note le condizioni dei giocatori acciaccati e infortunati. Hanno continuato il personalizzato i calciatori Kourfalidis, Luvumbo, Pavoletti, Rog e Viola.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM