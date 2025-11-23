 Cagliari, come sta quel rossoblù? Condizioni da rivalutare alla ripresa: attesa per il centrocampista, le ultime
Cagliari: Mazzitelli, ansia rossoblù: condizioni da monitorare alla ripresa degli allenamenti. Le ultimissime notizie

Le condizioni di Luca Mazzitelli restano uno dei temi centrali in vista della prossima giornata di Serie A. Il centrocampista si è fermato due giorni fa per un affaticamento al polpaccio sinistro, uno stop che arriva in un momento delicato per la squadra isolana, impegnata nella preparazione del match contro la Juventus.

Pisacane in attesa di risposte

L’allenatore Fabio Pisacane attende indicazioni dallo staff medico per capire se potrà contare sul suo mediano. La seduta di domani sarà un passaggio decisivo: servirà a valutare le sensazioni del giocatore e a stabilire se potrà riprendere gradualmente il lavoro con il gruppo.

Gestione prudente dell’infortunio

Lo staff sanitario non vuole correre rischi. Gli affaticamenti muscolari, se trascurati, possono evolvere in problemi più seri. Per questo la decisione definitiva sull’impiego di Mazzitelli arriverà solo dopo un’analisi accurata delle prossime sedute. Al momento il centrocampista resta in dubbio, ma filtra un cauto ottimismo qualora i segnali nelle prossime ore dovessero essere incoraggianti.

Le prossime 48 ore decisive

L’ambiente rossoblù attende sviluppi: le sensazioni del giocatore e l’evoluzione dell’infortunio nelle prossime 48 ore saranno determinanti per capire se Mazzitelli potrà essere disponibile in una sfida tanto attesa.

