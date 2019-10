Cagliari, Joao Pedro: «C’è entusiasmo, possiamo fare cose importanti»

Cagliari, Joao Pedro parla del momento dei sardi: «C’è tanto entusiasmo e lavoro dietro, possiamo toglierci soddisfazioni importanti»

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport all’indomani del successo contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni:

«La squadra mi sta facendo volare, sono contento per quello che stiamo facendo nonostante le difficoltà. Entrare in campo col Cagliari è un onore, c’è tanto entusiasmo e lavoro dietro, bisogna continuare su questa strada perché possiamo toglierci soddisfazioni importanti. È un anno in cui possiamo fare cose importanti».