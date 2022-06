Cagliari, Joao Pedro ha trovato l’accordo col Torino: i dettagli

Calciomercato Cagliari: Joao Pedro è pronto a dire. Il brasiliano ha trovato l’accordo con il Torino per il trasferimento

L’incontro tra Cagliari e Torino avvenuto ieri tra Capozucca e Vagnati, i d.s. della rispettive società, non ha ancora portato ad un accordo sul trasferimento di Joao Pedro in granata; con la distanza tra domanda e offerta che è attualmente ampia con i rossoblù che chiedono 10 milioni e i granata che ne offrono 5.

Come riporta Tuttosport l’attaccante italo-brasiliano ha trovato l’accordo di contratto con il Torino: Joao Pedro andrà a firmare un triennale con opzione di rinnovo per la quarta stagione con ingaggio fissato a 2 milioni di euro. Le parti si riaggiorneranno per il cartellino, possibile incontro anche tra Cairo e Giulini.

