Cagliari Juve, i numeri che condannano Allegri dopo il pari in rimonta sul campo dei rossoblù nell’anticipo del venerdì

Che partita è stata Cagliari-Juventus? Una gara dai due volti, sicuramente, come certifica l’evoluzione del punteggio da 2-0 a 2-2. Le squadre si sono equivalse nei tiri (9-11) e nei falli, piuttosto numerosi (16-15). L’enorme possesso palla della formazione di Allegri (74%) è una traduzione della sterilità piuttosto che di un dominio. Mentre dei 26 cross messi in area di rigore, solo uno è andato a buon fine: quello dell’autorete del pari, con la sfortunata deviazione di Dossena.

Altri numeri: due gol su rigore incassati dalla Juventus nel primo tempo, è la prima volta dal 2004-05. Vlahovic miglior specialista europeo nelle punizioni: già 4 in 2 campionati. Solo Koopmeiners ha segnato più di Gaetano nel 2024 tra i centrocampisti della Serie A (6 e 4). Infine, era dal 2010 che la Juventus non trascorreva 6 gare in trasferta senza ottenere una vittoria. Era l’anno della gestione Ferrara-Zaccheroni e i bianconeri avrebbero chiuso al settimo posto.