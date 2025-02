Cagliari Lazio, le parole di Baroni nel post partita

Le parole di Fabrizio Del Rosso, vice-allenatore della Lazio, nel post partita della sfida di Serie A contro il Cagliari. Le dichiarazioni

Fabrizio Del Rosso, vice allenatore della Lazio , ha parlato a Dazn nel post partita della sfida contro il Cagliari di Davide Nicola.

MIGLIORE IN CAMPO – «Io stasera premierei tutta la squadra per l’atteggiamento avuto e per come ha affrontato la partita».

COSA HA DETTO BARONI – «Eravamo tutti molto contenti. Giocavamo con una squadra allenata molto bene, che in casa si esalta. Il segnale bello è stato quello di giocare come al solito, abbiamo qualità e tutto passa per il gioco. E’ stato bello soffrire e lottare, quando il Cagliari ha alzato il pallone tutti lottavano, ma la squadra voleva i tre punti».

SEGNALE PIU’ BELLO – «Dopo il pareggio la squadra ha reagito con rabbia, ha alzato i ritmi e la qualità, voleva segnare. La conseguenza è stato lo spirito che ha avuto per tenere il risultato, aspetti che non devono mai mancare in una squadra di calcio. Questo non deve mai mancare»

BELAHYANE – «Lo conosciamo, lo abbiamo allenato. E’ un ragazzo che ha ottime prospettive, deve crescere e fare esperienza. Con noi non giocò moltissimo perchè era indietro, ma abbiamo visto i frutti del lavoro quest’anno. Sarà utile per la nostra rosa, se arrivano giocatori sono funzionali al progetto per la Lazio».

COME STA HYSAJ – «Era molto dolorante, speriamo non sia grave come sembra. Ora lo staff farà gli accertamenti del caso. Speriamo non sia di grande entità. Il ragazzo è fantastico, un elemento importante della rosa. La capacità di Marco è quella di coinvolgere tutti, tutti sono importanti e danno il loro contributo, si sentono rispettati come uomini e giocatori. Poi in campo rendono tutto».

BARONI IN TRIBUNA – «Viviamo di emozioni. Dalla panchina alla tribuna è una sofferenza, non è semplice. Però direi che qualche volta può capitare, è di lezione per la volta dopo, uno magari cerca di evitare di farsi mandare fuori e risolve i problemi anche del secondo (ride ndr.)».