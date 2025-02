Cagliari Lazio, le parole di Nicola nel post partita

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari , nel post partita della sfida di Serie A contro la Lazio. Le dichiarazioni

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida contro la Lazio di Marco Baroni.

LA PARTITA – «Intensità? Sono soddisfatto della prestazione, purtroppo condita da alcuni errori di frenesia e foga. Il secondo gol è arrivato più per demerito nostro ma abbiamo proposto gioco. Sono contento per il gol di Piccoli. Stasera abbiamo pagato oltremodo gli espisodi di alcune situazioni causali, potevamo fare meglio sul secondo gol. Speravo in un punto ma passiamo alla prossima riconoscendo il valore della Lazio per quanto possiamo fare meglio. Non si è vista la differenza di valori perchè siamo stati bravi noi. Sono contento dei ragazzi ma nel primo tempo ci siamo abbassati per il loro ottimo palleggio, non ci davano riferimenti».

ERRORI – «Non abbiamo interpretato bene la posizione di Felici, rimaneva troppo largo su Hysaj e ci siamo abbassati. Abbbiamo costretto Viola a scendere a centorcampo ma contro la Lazio ci sta perdere il baricentro. In due o tre circostanze non siamo stati precisi, le partite vanno lette. I nostri tifosi ci hanno sostenuto con grande energia. La partita è stata ben giocata».

MERCATO E COMAN – «Abbiamo una indentità precisa, parlo dei giocatori che mi proppongono ma se non sI possono rendere quelli che conosco chiedo delle caratteristiche. Coman è un esterno che gioca a sinistra ed è bravo nell’uno contro uno, vediamo come si presenta ma gli servirà un periodo di integrazione».

ZAPPA E ZORTEA – «Zappa sta giocando tantissimo, per quello abbiamo deciso di abbassare Zortea, cosa che può andare bene in alcune partite. Dobbiamo recuperare Luvumbo ed in alcuni ruoli spero di non avere infortuni perché in alcuni ruoli siamo più giusti che in altri».