Cagliari, Maran: Continuiamo a crescere» – VIDEO

Il tecnico del Cagliari Maran analizza in zona mista la vittoria sul Genoa: «Contento per la squadra e i tifosi» – VIDEO

L’allenatore del Cagliari Rolando Maran ha commentato il successo per 3-1 sul Genoa: «Il mio Cagliari può crescere ancora. I ragazzi hanno cercato di mettere insieme tutte le loro qualità, sono contento per loro e i tifosi di aver portato a casa una vittoria in un momento particolare».

Il tecnico rossoblù non bada troppo alle sbavature in campo: «Ci sono aspetti da migliorare, ma la crescita è costante. Ripartiamo con il lavoro».