Cagliari News
Cagliari, nuovo stadio sempre più vicino: il progetto entra nella fase decisiva! Le ultimissime notizie
Nuovo stadio Cagliari, il progetto entra adesso davvero nel vivo: segnali concreti e nuove prospettive. Le ultime
Il Cagliari è pronto a compiere un passo fondamentale verso la costruzione del nuovo stadio. Un percorso iniziato anni fa dal presidente Tommaso Giulini, segnato da ostacoli e rallentamenti, ma che oggi sembra finalmente arrivato al momento cruciale.
Gli aggiornamenti dal Social Football Summit
Durante il Social Football Summit di Torino, il dirigente Melis ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto. La società rossoblù ha ottenuto il via libera dalla Conferenza dei Servizi decisoria, un passaggio chiave che avvicina sempre di più la realizzazione dell’impianto.
Piano Economico-Finanziario e prossimi step
Il club sta aggiornando il Piano Economico-Finanziario (PEF) insieme a Deloitte, con l’obiettivo di ottenere la certificazione di UniCredit. La Sfirs, società finanziaria regionale, ha confermato il proprio ruolo da capofila nella raccolta del debito con l’Istituto per il Credito Sportivo. La consegna del piano è prevista entro la prima metà di dicembre, segnando un ulteriore passo avanti verso la costruzione.
L’obiettivo: 30.000 posti per Euro 2032
Il progetto prevede un impianto da 30.000 posti, moderno e all’avanguardia, pensato non solo per il Cagliari ma anche per candidarsi come sede degli Europei 2032. Un traguardo che rappresenterebbe un salto di qualità per il club e per l’intera città, trasformando lo stadio in un punto di riferimento per il calcio in Sardegna.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Cagliari, infortunio Zé Pedro: il rossoblù sottoposto oggi ad intervento! Arriva il comunicato ufficiale
Zé Pedro sul approdo al Cagliari: «La Serie A è un campionato che mi ha sempre affascinato. Vi svelo come è andata la trattativa: quando è arrivata l’offerta…»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...