Cagliari, Palestra sfida la Juventus! Ecco che cosa ha detto sui bianconeri

Cagliari, Palestra sfida i bianconeri! Ecco le dichiarazioni del calciatore rossoblù a pochi giorni dalla partita di Serie A

Marco Palestra, protagonista in maglia rossoblù, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Cagliari in Diretta, il salotto sportivo in onda ogni giovedì sera su Radiolina e dedicato alla squadra sarda. Nel corso dell’intervista sono stati affrontati diversi temi, ecco un estratto:

INIZIO DI CAMPIONATO – «Ho iniziato bene, sono contento. Ma siamo a novembre e non si è ancora fatto nulla. Possiamo fare meglio, anche personalmente. Devo ringraziare la squadra ed il mister, ma non è stato fatto ancora nulla. Spero di alzare il livello».

JUVENTUS – «Ci aspetta una partita difficile, ma ci si stiamo allenando forte. Sappiamo che possiamo fare una grande partita».

CAGLIARI – «Ado, Zortea e Piccoli li ho segutii l’anno scorso. Ado l’ho sentito nei primi giorni che sono arrivato qui ,mi ha fatto sentire a mio agio».

INTERESSE JUVENTUS – «Sono contentissimo di avere un interesse del genere, ma sono concentratissimo sulla partita di sabato. Sono convinto che possiamo fare bene, le esperienze personali vengono dopo l’interesse della squadra».

