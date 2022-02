Cagliari, Pereiro: «Punti buoni per respirare, ma non bisogna addormentarci»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il trequartista del Cagliari Pereiro ha parlato dell’ottimo inizio di 2022 da parte dei rossoblù

Gaston Pereiro, trequartista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Sport890.

CAGLIARI – «Questi punti ci servono per respirare per quanto riguarda la classifica, ma non ci possiamo addormentare. Mi sento bene, l’allenatore mi sta dando più minuti e più fiducia».

NAZIONALE – «Ho visto la nazionale come tifoso, mi è piaciuto molto come ha giocato l’Uruguay. Continuo con l’illusione di poter esserci alla prossima convocazione. Ho parlato con Alonso quando è venuto a trovarci a Torino».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24