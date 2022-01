Cagliari, Pereiro rivalutato: la cessione non è più così sicura

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gol contro Bologna ha rivalutato la posizione di Pereiro al Cagliari che adesso non è più sicurissimo di cederlo

Gaston Pereiro è riuscito a ribaltare il risultato della partita contro il Bologna e non solo, probabilmente anche le sorti del suo futuro verranno riscritte. Fin dal suo arrivo sull’isola il giocatore non ha di certo spiccato per continuità ma, seppur con ritmi lenti, è riuscito a piazzare un colpo importante sul finale contro gli emiliani.

CESSIONE RIVALUTATA – Il centrocampista ha un contratto con il Cagliari fino al 2024, anche se ultimamente la società rossoblù stava valutando l’ipotesi di cederlo. Mazzarri però, dopo l’ultima gara, lo ha elogiato pubblicamente e il giocatore ha accolto questa iniezione di fiducia pesando già alla Roma contro la quale, inoltre, ha siglato il suo primo gol in Serie A.

