Cagliari, cercasi Pereiro: dal boom all’ombra, Mazzarri ha bisogno di lui

Dal boom all’ombra. L’andamento di Pereiro in questa stagione è alquanto discontinuo ma ora il Cagliari ha bisogno di lui e dei suoi gol

Mazzarri e il Cagliari hanno bisogno di ritrovare Pereiro. L’uruguaino è passato dal boom di inizio anno fino all’ombra delle ultime partite.

Giocatore discontinuo e che deve ritrovarsi per essere un’arma in più per la corsa alla salvezza dei rossoblù. Già domani contro l’Udinese è l’occasione per rialzarsi visto che partirà al fianco di Joao Pedro. Lo scrive il Corriere dello Sport.