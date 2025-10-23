Cagliari, Pisacane non dimentica: «Astori vive in ognuno di noi, ogni giorno. Davide è stato e sarà sempre un esempio, dentro e fuori dal campo»

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto in occasione della serata dedicata alla consegna dei Premi Ussi. Le sue parole

Fabio Pisacane è intervenuto dopo aver ricevuto il premio intitolato alla memoria di Davide Astori, che ha indossato la maglia rossoblù per sei stagioni, dal 2008 al 2014. Il giovane tecnico campano del Cagliari ha partecipato alla cerimonia in rappresentanza della società, affiancato da dirigenti come Nicola Riva.

In occasione della consegna dei Premi Ussi, assegnati dalla stampa sportiva isolana, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni significative. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «È un grande onore ricevere questo premio, ringrazio la famiglia – Renato, Anna, Marco, Bruno –, per avermi scelto per portare avanti questa missione. Davide è stato e sarà sempre un esempio, dentro e fuori dal campo. Rappresentarlo è un grandissimo orgoglio, è qualcosa che mi responsabilizza ancora di più.

Lui vive in ognuno di noi, ogni giorno. Davide era un ragazzo che ti accoglieva con la sua semplicità e umiltà, riusciva a trasferire in chi gli stava vicino dei valori».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

