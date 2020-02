Cagliari Primavera, Canzi: “Pensiamo partita per partita» – VIDEO

Cagliari Primavera, l’allenatore Canzi commenta il successo contro l’Empoli: «Bravi, dobbiamo giocare gara dopo gara»

Al termine del successo ottenuto, il tecnico del Cagliari Primavera, Max Canzi, ha commentato la gara coi cronisti presenti. Ecco il pensiero dell’allenatore sardo:

«Giochiamo partita per partita, oggi era complicata contro una squadra di alto livello e che ci somiglia di più. Siamo stati bravi a rimanere dentro la gara per tutti i 90 minuti. Lombardi? Ha sempre dato il sangue come tutti»