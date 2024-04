Cagliari Ranieri: «Salvezza? Mancano ancora dei punti»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa in vista della partita contro la Juve

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, incontra i media per la conferenza stampa in vista della partita della 33a giornata di Serie A 23-24 contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

MESSAGGIO – «Nessun messaggio, stiamo facendo bene ma ci sono altre prove da affrontare, siamo concentrati ma le insidie sono dietro l’angolo. Serve equilibrio, l’uomo forte sta in equilibrio»

JUVENTUS – «E’ una squadra che sa il fatto suo così come il suo allenatore. Gara molto difficile, sanno trovare il gol e difende come nessuno in Europa. Sappiamo della loro forza, micidiali in ripartenza e micidiali sulle palle inattive. Servirà attenzione e voglia di lottare»

ROSA – «Credo che ormai i ragazzi, come me stesso, sanno cosa possono dare quando stanno in forma. Io vedo in allenamento come si muovono e gli conosco bene per sapere cosa mi possano dare. Io non ho preferenze, posso avere delle idee ma sono loro a farmi capire chi deve giocare. Sapendo come sono gli avversari cerco l’abbinamento giusto, questa è la mia consapevolezza. Posso anche sbagliare ovviamente»

SALVEZZA – «Credo che dobbiamo arrivare lassù, sotto i 35/36 punti si rischia. Non dobbiamo aver paura e dobbiamo spingere. Il campionato è bellissimo, non c’è nessun risultato scontato ed è molto bello questo. La Serie A è già difficile di per se, il ritorno è ancora più difficile e alla fine c’è un si salvi chi può. Serve la giusta concentrazione e la rosa unita»

SQUADRA – «Si può giocare male ma devi dare tutto per non avere rimpianti. Io da giocatore non ero un fenomeno ma davo tutto in campo. Chiedo sempre il 100% ai miei giocatori. Ho parlato con Jankto, non rientrava a sufficienza e ho dovuto cambiare altrimenti prendevamo gol, ma stava facendo bene in attacco».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24.COM