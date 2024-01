Cagliari, Ranieri: «Petagna strepitoso, ma i primi 20 minuti…»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, nel post partita contro il Bologna. Tutti i dettagli

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Cagliari-Bologna, terminata 2-1.

PAROLE – «I primi 20 minuti? Se non metti la determinazione, la voglia di pressare e sacrificarti l’uno per altro e se non lo facciamo arrivi in ritardo. Stai sempre a rincorrere, non riesci mai ad entrare nel circolo dell’azione. Il gol di Petagna, che ha fatto una partita strepitosa, ha dato la scossa. Sono contento anche Wieteska».

