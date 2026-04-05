Cagliari in piena crisi, squadra in ritiro a Pasquetta: e ora anche Pisacane rischia grosso! Occhio agli sviluppi

Cagliari in piena crisi, squadra in ritiro a Pasquetta: e ora anche Pisacane rischia grosso! La panchina del tecnico traballa

La sconfitta contro il Sassuolo col risultato di 2-1 certifica la crisi del Cagliari. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio sul campo, la formazione rossoblù ha subito l’ennesima rimonta. Si tratta della quarta caduta consecutiva e della sesta nelle ultime otto partite, raccogliendo solo due pareggi. La dirigenza interviene con fermezza: da lunedì scatta il ritiro punitivo ad Asseminello. La squadra rimarrà blindata fino alla sfida salvezza contro la Cremonese di sabato 11. La soluzione appare inevitabile per scuotere un ambiente passato dai 28 punti in 23 turni al terrore della retrocessione, a sole 7 giornate dal termine.

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Questa Pasquetta rovinata peserà sull’allenatore. Fabio Pisacane affronterà un’ultima prova d’appello contro la compagine lombarda. Se la situazione precipitasse, la fiducia nei suoi confronti verrebbe a mancare. I numeri recenti lo condannano: nelle ultime otto gare, la rosa ha realizzato 4 reti, subendone 13. La Fiorentina ha effettuato il sorpasso vincendo a Verona, lasciando dietro grigiorossi e Lecce, attesi dagli incroci con Bologna e Atalanta. Il gruppo appare sfilacciato, molti giocatori sembrano svuotati di energie per reggere l’intensità nei cento minuti di match. Anche le numerose sostituzioni dalla panchina hanno sollevato perplessità tra i tifosi.

In questo contesto di smarrimento, non basta più appoggiarsi al talento e alla corsa di Palestra, costantemente ingabbiato dalle marcature. A conferma del momento negativo sono arrivate nel postpartita le oneste parole di Sebastiano Esposito. L’attaccante ha analizzato le difficoltà interne: «I problemi ci sono. Ma se dico una cosa attacco qualcuno, se ne dico un’altra attacco qualcun altro». Il giocatore ha poi concluso con un forte richiamo all’orgoglio: «Dobbiamo essere noi a uscire da questa situazione».