Cagliari, Pisacane analizza la sconfitta: «La squadra ha cercato di riprendere il risultato. Bisogna restare fiduciosi»
Cagliari, l’analisi di Pisacane: le dichiarazioni dell’allenatore neroverde dopo la sfida con la squadra di Fabio Grosso
Dopo la gara della nona giornata di Serie A 2025/2026 contro il Sassuolo di Grosso, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN. Le sue parole riportate da TWM
PARTITA – «Stasera volevamo vincere per avere una classifica più serena, nei primi 40 minuti abbiamo tenuto meglio il campo poi sono emersi i valori del Sassuolo come era successo col Verona. Dispiace perché bisogna essere realisti: stasera ci mancavano dei singoli che potevano essere protagonisti, ma si sono infortunati. La squadra però ha cercato di riprendere il risultato. Bisogna restare fiduciosi».
ESPOSITO – «Questo è quello che dobbiamo mettere dentro e portare a casa da una sconfitta, è importante che Seba si sia sbloccato. Nel primo tempo ne era arrivato un altro, peccato per il fuorigioco perché poteva cambiare l’inerzia della gara. Spero che si sblocchino anche gli altri giocatori offensivi, perché abbiamo bisogno dei loro gol»
