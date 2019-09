Cagliari, Simeone: «Questo gruppo ha voglia di combattere» – VIDEO

L’attaccante del Cagliari Simeone fa il punto della situazione in casa rossoblù dopo la vittoria sul Genoa per 3-1

Giovanni Simeone non si ferma più. È suo il gol del momentaneo vantaggio che ha permesso al Cagliari di acquisire fiducia: «Sono tornate la voglia di vincere, la motivazione e il sorriso. Sono contento, ma siamo solo all’inizio».

Il Cholito prosegue: «Il gruppo è in crescita e ha voglia di combattere. Lotta su ogni pallone e ha fiducia, questa è la cosa più importante». Nel mirino c’è il Napoli: «Andiamo al San Paolo per combattere. Non ho mai segnato lì, sarebbe una bella opportunità».