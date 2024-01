All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Torino: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Torino. I rossoblù arrivano da giorni difficili dopo la scomparsa di Gigi Riva ma lo stadio sarà vestito, ancora una volta, per ricordare la leggenda dei sardi. Dall’altra parte i granata vogliono macinare punti per vedere l’Europa più da vicino. Una sfida avvincente tra le due squadre. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Prati, Makoumbou, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

Cagliari-Torino: orario e dove vederla

Cagliari-Torino sarà l’anticipo della ventitresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. All’Unipol Domus Arena, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa sarà possibile seguirla anche su Sky in 4k, al Canale 251, Sky Sport Uno o ancora su Sky Sport Calcio oppure su Sky Go o Now. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.