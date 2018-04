Cagliari-Udinese, la sfida tra Diego Lopez e Oddo vale un pezzo di salvezza

Cagliari-Udinese: oggi alle ore 15 le squadre di Diego Lopez e Oddo si sfidano alla ‘Sardegna Arena’. In palio punti pesanti per la salvezza

Alle ore 15 la ‘Sardegna Arena’ ospiterà Cagliari-Udinese, primo anticipo della 32esima giornata di Serie A. In palio importanti punti salvezza, con i rossoblù a 29 (+2 sulla zona retrocessione) e i bianconeri a 33, ancora non tranquilli in fatto di permanenza nel massimo campionato.

Oltre ai punti pesanti in palio, la sfida di Cagliari è anche il confronto tra Diego Lopez e Massimo Oddo, allenatori entrambi subentrati a stagione in corso. Se la squadra sarda viene da tre sconfitte consecutive, quella friulana non sta meglio, anzi risulta la compagine meno in forma del campionato, reduce da otto sconfitte di fila.