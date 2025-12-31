Cagliari, tanti infortuni e l'infermeria che piano piano si svuota. La situazione attuale dei rossoblu - Calcio News 24

Cagliari, come bisogna fare a fronte dei tanti infortuni in casa rossoblu? La situazione attuale non lascia dubbi

Vigilia di lusso per il Cagliari, che venerdì sera attende il Milan vice capolista in una Unipol Domus già da tempo sold-out. La notizia migliore per il tecnico Fabio Pisacane arriva direttamente dall’infermeria: l’emergenza difensiva, che aveva pesantemente condizionato le scelte nella vittoriosa trasferta di Torino, è ufficialmente terminata.

Con il solo Ze’ Pedro ancora ai box per la lunga riabilitazione post-intervento al menisco, il reparto arretrato rossoblù ritrova pedine fondamentali proprio nel momento più delicato della stagione.

Sono infatti tornati a pieno regime sia Yerry Mina che Juan Rodriguez, messi ko dall’influenza la scorsa settimana. Se il giovane spagnolo rappresenta una risorsa importante per il futuro, il recupero del veterano colombiano appare cruciale nell’immediato: difficile ipotizzare che Pisacane rinunci alla sua leadership ed esperienza per arginare l’attacco rossonero, attualmente il secondo più prolifico della Serie A con 27 reti.

Secondo il Corriere dello Sport, accanto a Mina, la maglia da titolare se la gioca prepotentemente Sebastiano Luperto. Il difensore, pilastro inamovibile la scorsa stagione sotto la guida di Davide Nicola, quest’anno ha vissuto un’annata più travagliata, finendo spesso in panchina e alimentando voci di mercato (si è parlato della Cremonese). Tuttavia, richiamato in servizio attivo a Torino per necessità, Luperto ha risposto con una prestazione impeccabile, impreziosita dall’assist per Idrissi. La sua candidatura per affiancare Mina è ora fortissima, con Obert e Rodriguez come alternative.

Questa ritrovata abbondanza ha un effetto domino positivo anche sulla mediana. Il rientro dei difensori di ruolo permette infatti a Pisacane di riportare capitan Deiola nel suo habitat naturale, il centrocampo. Il jolly sardo, applaudito per lo spirito di sacrificio e l’intelligenza tattica mostrata da centrale adattato contro i granata, è diventato l’imprescindibile “anema e core” di questo Cagliari, mettendosi alle spalle le critiche del passato.

