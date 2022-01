Cagliari, Vicario decisivo: l’Empoli può riscattarlo, ma piace alle big

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vicario sta facendo grandi cose a Empoli. I toscani possono riscattarlo, ma piace anche ad altri club di Serie A

La prima metà della stagione di Guglielmo Vicario ha sorpreso tutti. Il portiere friulano è indubbiamente una delle rivelazioni della Serie A, sebbene il suo potenziale fosse abbastanza noto agli addetti ai lavori.

Ora però, il suo rendimento non ha lasciato indifferenti le big della Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbe la Lazio, alla ricerca del portiere del futuro. Da non escludere un possibile inserimento di Fiorentina e Roma. L’Empoli in caso di riscatto, valuterebbe il portiere intorno ai 15 milioni di euro per una possibile cessione.

