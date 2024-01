Cairo esalta il Torino: «Se vogliamo possiamo»

Urbano Cairo, presidente del Torino, esalta la formazione di Ivan Juric dopo il risultato ottenuto contro il Napoli e traccia un bilancio del girone d’andata

PAROLE – «Grande vittoria!! Grande gioia!! Se vogliamo possiamo!!! Sono contento, è stata una bella vittoria. Nel primo tempo si vedeva che avevamo il controllo della partita, poi nella ripresa abbiamo subito fatto il secondo gol. Loro erano appena rimasti in dieci ma, per come è stata l’azione, l’espulsione di Mazzocchi non ha influito sull’episodio. Sono soddisfatto del girone d’andata, lo abbiamo chiuso bene, abbiamo ottenuto 27 punti e perso qualcuno immeritatamente. Avevamo detto che l’obiettivo era migliorare quanto fanno nella scorsa stagione e ora abbiamo un punto in più adesso bisogna dare continuità, è molto importante dopo questa grande vittoria continuare così».