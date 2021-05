Torino, Cairo denuncia: «I giocatori della Lazio ci dicevano ‘Andate in B’»

Urbano Cairo parla ancora della tesissima gara di Roma contro la Lazio: ecco le dichiarazioni del presidente del Torino

Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caos di Lazio-Torino a Radio Sportiva.

NICOLA – «È stato un campionato complicato. Annata particolare, partiti male. Con Nicola abbiamo cambiato, buonissimo percorso. Confermarlo? Settimana prossima ci vediamo e decidiamo sul futuro».

BELOTTI – «Parleremo anche con lui. C’è già contatto avviato tra suo procuratore e Vagnati, ma dobbiamo guardarci negli occhi».

IMMOBILE – «Il sangue agli occhi va benissimo. Mi piace di meno chi fa il cascatore o cerca rigori, protestando platealmente. Mi dispiace, c’era nervosismo. Per me tutto chiuso».

COMUNICATO LAZIO – «Sono stato insultato tutta la partita. Alla fine ho detto basta, c’era tensione incredibile. Ho visto cose non belle, aggressioni e altro. Non è stato tutto perfetto dalla Lazio e alcune persone. I calciatori dicevano ai nostri ‘andate in B’».