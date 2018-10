Cairo protesta: «Gli arbitri ci danneggiano». Mazzarri: «Non ne posso più»

Nuove proteste da parte del Torino per le decisioni arbitrali. Ecco le parole del presidente Urbano Cairo e di Walter Mazzarri

Il Torino non ci sta e alza nuovamente la voce. Proteste granata dopo Torino-Fiorentina per alcuni controversi episodi arbitrali, gli ennesimi, a detta dei granata, in questa stagione. Walter Mazzarri è stato espulso e a fine partita non ha usato mezze parole: «Veramente non ne posso più: ci ritroviamo a commentare ancora episodi nei quali il Torino è stato danneggiato da parte degli arbitri. Questo non è più accettabile e io chiedo l’assoluto rispetto. Mi sono solo permesso di dire al signor quarto uomo che Vitor Hugo aveva fatto lo stesso tipo di scivolata che poco prima aveva fatto Rincon, il quale era stato giustamente ammonito. Era una mezza protesta, ma hanno pensato bene di espellermi. Questi signori arbitri fanno quello che vogliono, e questo non è più accettabile: a me non piace l’arroganza del potere. Forse accade perché sono antipatico. Pioli ha fatto quello che ha voluto».

Il presidente del Toro, Urbano Cairo, gli fa eco: «Gli errori arbitrali pesano, perché sono ormai dieci partite in cui abbiamo perso punti per strada a causa di alcune decisioni che ci hanno davvero penalizzato. Mazzarri ha ragione. Se è stato il miglior Toro della stagione? La prestazione c’è stata, fa morale in vista della Sampdoria».

LEGGI ANCHE: MOVIOLA TORINO-FIORENTINA: GLI EPISODI INCRIMINATI