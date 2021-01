Calabria, che sorpresa: cuore, sacrificio e gol, funziona anche da mediano

Calabria si è dimostrato una sorpresa e certezza allo stesso tempo. Una prestazione, quella contro la Juventus, di elevato spessore

«Abbiamo tenuto la nostra identità, sono orgoglioso di questa squadra, non c’è nulla da buttar via e che possa farci pensare male dopo questa gara» – queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina di Davide Calabria, al termine del match di San Siro, che ha visto la Juventus uscire vittoriosa 1-3 contro il Milan.

Prestazione da 7 in pagella per il terzino rossonero, chiamato ad un grande sacrificio: giocare mediano davanti alla difesa e dunque sopperire alle assenze pesanti di Tonali e Bennacer, oltre a Krunic. Un lavoro eccezionale, condito dal secondo gol stagionale. Una crescita esponenziale da quando milita sulla panchina Stefano Pioli, e ora perno inamovibile dello scacchiere milanista, un capolavoro a dir poco. Il Milan scopre, così, un “quinto centrocampista“.