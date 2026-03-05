Connect with us
Calcagno (AIC) tuona: «Caso Bastoni? Credo che la reazione sia stata esagerata. Nonostante abbia ammesso l’errore…»

Published

2 ore ago

on

By

Calcagno

Calcagno (presidente AIC) non ha dubbi: «Caso Bastoni? Credo che la reazione sia stata esagerata. Nonostante abbia ammesso l’errore…»

Sull’onda delle polemiche che in questi giorni hanno investito Alessandro Bastoni, è intervenuto anche il presidente dell’AIC, Umberto Calcagno. Nel corso della presentazione di Women4Football, il numero uno dell’Associazione Calciatori ha espresso una solidarietà netta al difensore dell’Inter, sottolineando come la contestazione nei suoi confronti abbia ormai superato i confini del semplice episodio di campo.

Calcagno ha condannato apertamente il comportamento di alcune tifoserie avversarie, ricondicendo l’accanimento alla crescente esposizione pubblica del giocatore e alla sua centralità nel panorama calcistico attuale.

PAROLE – «Caso Bastoni? Credo che la reazione sia stata decisamente esagerata. Purtroppo viviamo in un mondo che tende agli eccessi. Nonostante Alessandro abbia ammesso l’errore, continua a subire un accanimento eccessivo, dovuto probabilmente alla sua grande esposizione mediatica. Lui è uno dei nostri calciatori più importanti e gioca nella squadra attualmente in testa alla classifica. Situazioni simili si sono verificate anche in passato con altri ragazzi, ma sono convinto che l’integrità dimostrata nella sua intera carriera sia il valore principale che, alla lunga, prevarrà sulle polemiche».

