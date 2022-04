Calciatori italiani all’estero: capolavoro su punizione di Esposito

Gol spettacolare di Esposito tra i calciatori italiani all’estero, sorrisi dopo la Nazionale per Donnarumma ed Emerson Palmieri

Brilla la stellina di Sebastiano Esposito tra i calciatori italiani all’estero, infatti, il gioiello di casa Inter trova il gol con il suo Basilea: la sua firma su punizione, però, non basta alla squadra per battere lo Young Boys, con la sfida che si è conclusa sul 2-2. E’ la sesta rete stagionale per il classe 2002, che da lontano sta provando a mandare messaggi al tecnico della prima squadra Simone Inzaghi in vista del prossimo anno e di un possibile ritorno alla base per provare a giocarsela in serie A.

Sorrisi post Nazionale

Il Psg riscatta la sconfitta rimediata prima della sosta, c’è anche Gianluigi Donnarumma tra i protagonisti del 5-1 contro il Lorient. Il portiere prende gol su un retropassaggio sbagliato dell’ex nerazzurro Hakimi, mentre Marco Verratti resta fuori dall’elenco dei convocati per un problema fisico. Anche Emerson Palmieri prova ad archiviare la delusione mondiale con l’Italia: il Lione vince soffrendo per 3-2 contro l’Angers, l’esterno gioca per 70 minuti prima della sostituzione. Nella disfatta casalinga del Chelsea non c’è Jorginho, che assiste dalla panchina al clamoroso 1-4 a Stamford Bridge del Brentford. Un risultato pesante, che complica la rincorsa dei Blues alle primissime posizioni della classifica.

Perde Grifo, esulta Brignoli

Stesso risultato, anche se contro una corazzata come il Bayern Monaco, per il Friburgo di Vincenzo Grifo, che però spera in un possibile ribaltone del giudice sportivo perché i bavaresi hanno giocato per qualche secondo in 12 contro 11. Alberto Brignoli torna ad esultare con il Panathinaikos, vittoria per 2-1 contro il Paok, mentre Andrea Bertolacci è travolto dal Fenerbahce: 0-4 il risultato finale, per l’ex Genoa c’è spazio durante la ripresa. Devono ancora giocare l’Adana Demirspor di Mario Balotelli e l’Istanbul Başakşehir di Stefano Okaka.