Calciatori italiani all’estero: vince Jorginho, assist per Esposito e Palmieri

Calciatori italiani all’estero: il Chelsea trionfa a Brighton, Esposito e Palmieri contribuiscono a tre punti importanti per Lione e Basilea

Un week-end negativo per il Paris Saint-Germain, che cade contro il Nizza e colleziona la seconda sconfitta nelle ultime due partite. Donnarumma lascia il posto tra i pali a Navas, Verratti gioca da titolare e non viene sostituito: i parigini scivolano all’Allianz Riviera e perdono 1-0. Per la squadra di Pochettino, la testa è tutta sul ritorno di Champions League, mercoledì a Madrid si cercherà di difendere il vantaggio della rete di Mbappé per approdare ai quarti di finale. In Francia, però, c’è un altro italiano che sorride: il Lione di Emerson Palmieri vince 4-1 in trasferta contro il Lorient, il laterale azzurro confeziona l’assist per il momentaneo 0-2 e trova così il suo secondo passaggio vincente della stagione.

90 minuti con la fascia da capitano al braccio per Jorginho, che con il suo Chelsea espugna il campo del Brighton. Tre punti pesanti per i Blues, che rispondono al successo dell’Arsenal e soprattutto allungano a +6 sul Manchester United quinto.

Porta inviolata per Viviano, Balotelli gioca 90 minuti e vince

In Svizzera brilla Esposito, il suo impatto sulla gara è importante: subentrato all’83, fornisce l’assist per Males che nel recupero fa 2-0 e il Basilea espugna Lugano. Vittoria anche per il Panathinaikos, ma Brignoli siede in panchina e Macheda è fermo per un infortunio alla caviglia. Il Friburgo di Grifo non va oltre l’1-1 a Lipsia e l’attaccante viene sostituito dopo un’ora di gioco. La Stella Rossa di Piccini travolge 5-0 il Novi Pazar ma il terzino nato a Firenze resta in panchina per tutta la sfida.

Venendo alla Turchia, vince e disputa 90 minuti Balotelli con l’Adana Demirspor, mentre Viviano ha la soddisfazione di mantenere inviolata la porta del Fatih Karagümrük che fa 0-0 contro l’Altay. L’ İstanbul Başakşehir di Okaka e il Kayserispor di Bertolacci saranno impegnati questa sera nei rispettivi posticipi.