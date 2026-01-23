Calcio femminile, alla scoperta di Trinity Rodman: la calciatrice più pagata al mondo! Contratto con le Washington Spirit per la stella statunitense

A soli 23 anni, Trinity Rodman riscrive le gerarchie economiche del calcio globale. L’attaccante della nazionale statunitense ha siglato uno storico rinnovo contrattuale con le Washington Spirit, franchigia di punta della NWSL (il massimo campionato professionistico americano), diventando ufficialmente la giocatrice con l’ingaggio più alto del pianeta. L’accordo, un triennale da oltre 2 milioni di dollari a stagione bonus inclusi, le permette di operare il sorpasso sulla fuoriclasse spagnola Aitana Bonmatí, vincitrice degli ultimi tre Palloni d’Oro e faro del Barcellona. A raccontare chi è la stella del calcio statunitense è NSS Sports.

La firma, arrivata sotto lo sguardo della proprietaria Michele Kang (già patron del Lione femminile), certifica lo status di superstar assoluta della classe 2002. Già nel 2021 Rodman aveva bruciato le tappe diventando la più giovane scelta al Draft, per poi coronare l’ascesa con l’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un percorso costruito rivendicando la propria indipendenza dall’ingombrante cognome: figlia della leggenda NBA Dennis Rodman, Trinity ha più volte ribadito la distanza dal padre, descrivendo il rapporto come inesistente e rifiutando categoricamente qualsiasi accusa di nepotismo per affermarsi esclusivamente grazie al proprio talento cristallino.

Oltre al rettangolo verde, Rodman incarna il prototipo della moderna atleta-influencer. Il suo profilo Instagram è un mix curato di sport e lifestyle, dove alterna campagne per colossi come Adidas e Red Bull a scatti di vita privata insieme al fidanzato Ben Shelton, talentuoso tennista americano con cui forma una delle “power couple” più seguite d’Oltreoceano. Icona di stile capace di passare dallo sportswear ai look ricercati sugli spalti di Wimbledon, l’esterna offensiva si candida a essere il volto copertina del calcio a stelle e strisce verso i Mondiali 2026, in un momento di espansione economica senza precedenti per il movimento femminile statunitense.

