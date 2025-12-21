Calcio femminile, l’ex Juve e Inter Guarino torna in panchina per la sua prima avventura all’estero: annuncio imminente

Calcio femminile, l’ex Juve e Inter Guarino pronta a tornare in panchina: prima esperienza all’estero, annuncio ormai alle porte

Il West Ham United Women ha scelto Rita Guarino come figura chiave per provare a invertire la rotta dopo una prima parte di stagione altamente deludente. L’allenatrice italiana è pronta a raccogliere il testimone di Rehanne Skinner, sollevata dall’incarico giovedì scorso dopo un avvio disastroso: una sola vittoria nelle prime undici gare di Women’s Super League. La notizia è stata confermata da BBC, The Guardian e altre testate britanniche.

Per Guarino si tratta di un passaggio di carriera di grande rilievo: a 54 anni è pronta alla sua prima esperienza professionale all’estero. Il suo curriculum, però, parla da sé. Icona del calcio femminile italiano con 99 presenze in Nazionale, ha costruito una reputazione solida anche in panchina. È stata l’artefice del ciclo vincente della Juventus Women, con quattro scudetti consecutivi, prima di guidare l’Inter dal 2021 al 2024. A completare il profilo, una lunga esperienza nei settori giovanili azzurri, in particolare con l’Under 17.

Nonostante i successi ottenuti in Italia, la stampa inglese considera la scelta del West Ham una scommessa coraggiosa: Guarino è un nome poco conosciuto oltremanica e dovrà adattarsi rapidamente ai ritmi e alle peculiarità della WSL. La dirigenza degli Hammers, però, la seguiva già da settimane, avendo avviato i primi contatti prima della sosta invernale.

La missione che l’attende è immediata e complessa. Con la squadra al penultimo posto e appena due punti di margine sul Liverpool, la priorità sarà sfruttare al massimo il mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Risalire la classifica è l’unico obiettivo possibile per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso e per dare ragione alla scelta internazionale del club londinese.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

