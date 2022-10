Calciomercato Atletico Madrid, Joao Felix ai ferri corti con la società: il portoghese chiede la cessione

La goccia che ha fatto traboccare il vaso ci sarebbe stata nello scorso match di Champions League contro il Bruges

Joao Felix è ormai ai ferri corti con l’Atletico Madrid. La goccia che ha fatto traboccare il vaso ci sarebbe stata nello scorso match di Champions League contro il Bruges, dopo che l’ex Benfica è rimasto in panchina a riscaldarsi per diversi minuti senza entrare in campo.

Il giocatore portoghese, secondo Marca, avrebbe quindi incontrato Jorge Mendes, suo agente, per capire se ci sarebbero margini per una sua cessione già nel mercato di gennaio. Nel contratto di Joao Felix è presente una clausola di 350 milioni di euro.