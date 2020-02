Calciomercato Atletico Madrid, occhi puntati su Salisu

Calciomercato Atletico Madrid, i colchoneros puntano Salisu: sul giocatore una clausola da 12 milioni di euro

Mohammed Salisu è uno degli obiettivi dell’Atletico Madrid. Il giocatore del Real Valladolid, che sta stupendo tutti in Liga, piace molto ai colchoneros, che stanno già programmando la prossima stagione.

La clausola presente sul suo contratto è di 12 milioni di euro, un prezzo che non spaventa la società madrilena. La società vuole ripartire e vuole farlo dai giovani, come il difensore classe 1999 che sta facendo molto bene in campionato.